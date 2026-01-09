Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026

Російські окупанти здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство

Очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку, Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі, США захопили танкер «тіньового флоту» Olina. «Главком» склав добірку новин 9 січня 2026 року, щоб ви були в курсі головних подій:

Очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. За словами спікера Ради, парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тим часом чинний очільник Міноборони займе місце міністра енергетики.

Як повідомляв президент, Федоров стане новим міністром оборони, а Шмигаль – очолить Міненерго

Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі

Російські загарбники здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів пошкоджено два судна під іноземними прапорами.

У порту «Чорноморськ» російський ударний дрон влучив у судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Балкер прямував по зерно. Судно зберегло морехідність і прямує до найближчого порту.

Біля порту Одеса було уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Внаслідок атаки є загиблий член екіпажу – громадянин Сирії.

США захопили танкер «тіньового флоту» Olina

Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Морські піхотинці та моряки з об’єднаної оперативної групи «Південний спис» висадилися з корабля USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер.

Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти. За даними джерел, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня.

Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти. Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

Візит міністра оборони Британії та міністра закордонних справ Чехії

У п’ятницю, 9 січня, Київ відвідав міністр оборони Британії Джон Гілі. Під час зустрічі зі міністром оборони України Денисом Шмигалем вони, зокрема, обговорили підготовку до засідання «Рамштайну». Глава Міноборони зазначив, що наступне засідання групи відбудеться у лютому. Водночас конкретну дату він не вказав.

Крім того, міністри підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері. Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів.

Разом із президентом України Володимиром Зеленським Гілі обговорив варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією. Президент також поінформував британського чиновника про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності. Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення війни.

Також до Києва вранці 9 січня прибув міністр закордонних Чехії Петр Мацінка. Це його перший візит до України після приходу до влади уряду Андрея Бабіша наприкінці минулого року.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка висловив співчуття жертвам російських атак. Очільник МЗС Чехії повідомив про досягнення консенсусу щодо продовження «чеської ініціативи», яка, за його словами, є критично важливою для України. Також він зазначив, що отримав детальнішу інформацію про перебіг мирного процесу та переговори між президентом Володимиром Зеленським і американською стороною.

Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За словами глави парламенту, Рада розгляне відповідний документ найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».