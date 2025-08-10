Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)

Вокзал у Синельниковому загорівся після атаки росіян

Обійшлось без жертв. Про постраждалих уточнюється інформація

Російські терористи цієї ночі вчергове демонстрували своє «прагнення до мирного врегулювання». У ніч на 10 серпня окупаційна армія здійснила масовану атаку на Дінпропетровщину, передає «Главком».

Під ударом опинилось місто Синельникове. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі, будівля частково зруйнована.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський показав кадри пошкодженого вокзалу.

«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше – без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення», – написав він.

Також місцеві пабліки опублікували фото вокзалу, який вночі зазнав атаки з боку окупантів.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по території Дніпропетровської області. Основний удар ворог завдав по місту Синельникове.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі.

Інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи поліції.