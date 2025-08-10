Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: влада повідомила наслідки

За попередніми даними, обійшлось без жертв та постраждалих

Цієї ночі росіяни атакували Синельниківщину ударними БпЛА. Наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Як повідомив Лисак, руйнування є на транспортному підприємстві.

Через російську атаку понівечено два приватних будинки.

«Дісталося також Васильківській та Межівській громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих. Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував FPV-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах», – повідомили в ОВА.

За попередніми даними, обійшлось без жертв та постраждалих.

Раніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі, будівля частково зруйнована.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський показав кадри пошкодженого вокзалу.

«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше – без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення», – написав він.

Також місцеві пабліки опублікували фото вокзалу, який вночі зазнав атаки з боку окупантів.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по території Дніпропетровської області. Основний удар ворог завдав по місту Синельникове.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі.

Інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи поліції.