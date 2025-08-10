Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)
Саратовський НПЗ – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури
У ніч на 10 серпня дрони атакували Саратовську область Росії. За повідомленням моніторингових каналів, внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на одному з місцевих нафтопереробних заводів, передає «Главком».
За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, після влучання БпЛА на об’єкті спалахнув вогонь, у небо піднялися густі стовпи чорного диму, які було видно з кількох кілометрів.
Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі на нафтопереробному заводі Роснефти, який є найбільшим постачальником палива для далекосхідного регіону, спалахнула пожежа.