Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)
На НПЗ вирує пожежа
фото: місцеві пабліки

Саратовський НПЗ – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури

У ніч на 10 серпня дрони атакували Саратовську область Росії. За повідомленням моніторингових каналів,  внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на одному з місцевих нафтопереробних заводів, передає «Главком».

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, після влучання БпЛА на об’єкті спалахнув вогонь, у небо піднялися густі стовпи чорного диму, які було видно з кількох кілометрів.

Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото) фото 1
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото) фото 2
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото) фото 3
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото) фото 4
Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі на нафтопереробному заводі Роснефти, який є найбільшим постачальником палива для далекосхідного регіону, спалахнула пожежа.

пожежа нафта росія завод

