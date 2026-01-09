Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 19:21 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 19:37 в столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як наголосила премʼєрка, завдяки нововведенню бізнес та критична інфраструктура зможуть працювати стабільніше
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
15 грудня, 2025, 12:51
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 2025, 23:02
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 2025, 16:32
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
23 грудня, 2025, 10:34
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
5 сiчня, 05:49
Повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ять годин
Сьогодні, 04:40
Люди сплять на підлозі метро в очікування відбою тривоги
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
23 грудня, 2025, 10:48
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
26 грудня, 2025, 11:01
Причиною сигналу стала загроза застосування дронів
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
27 грудня, 2025, 18:02

Події в Україні

У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Як будуть вимикати світло 10 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США
МЗС Латвії засудило нічний удар РФ по Україні
МЗС Латвії засудило нічний удар РФ по Україні
Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався
Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua