Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу
За словами Свириденко, тривають відновлювальні роботи на місцях влучань
фото: ДСНС (ілюстративне)

Глава уряду наголосила, що найскладніша ситуація наразі в Києві

У Кривому Розі, а також населених пунктах Київської області відновлено електро- та теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Глава уряду наголосила, що максимум сил залучено для відновлення роботи енергосистеми після чергового російського удару. Починаючи з учорашнього вечора, суттєвих пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у місті Кривий Ріг, Київській області та місті Києві.

«Це були складні удари – із застосуванням балістики. За результатами проведених відповідних робіт станом на зараз відновлено електро- та теплопостачання у місті Кривий Ріг, а також у населених пунктах Київської області», – зазначила вона.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, у Нікополі Дніпропетровської області повністю відновлено тепло та водопостачання після російського удару по енергетиці. Попри пошкодження інфраструктури, відновлення було здійснено у найкоротші терміни.

Читайте також:

Теги: Київщина Кривий Ріг обстріл опалення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави держави, мета росіян – «відключити» українські міста
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
Сьогодні, 19:48
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
7 сiчня, 23:39
РФ обстріляла Нікопольщину
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
6 сiчня, 08:21
Через пожежу, спричинену падінням уламків ворожого безпілотника, було знищено посилок на понад 2 млн грн
Одещина: уламки дрона впали на територію сортувального термінала «Нової пошти»
31 грудня, 2025, 11:08
Росія ескалує атаки проти України навіть у святковий період
«Ці злочини не залишаться без відповіді»: глава МЗС Естонії відреагував на масований удар Росії по Україні
23 грудня, 2025, 13:30
Зінченко вважає, що подолання боргової кризи неможливе без зменшення ролі держави на ринку
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА
21 грудня, 2025, 16:54
У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
20 грудня, 2025, 10:59
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
17 грудня, 2025, 20:05
Депутатка Ірпінської міської ради висловила сподівання, що до Нового року всім фігурантам кримінальних проваджень буде оголошено підозру
В Ірпінській міській раді проходять обшуки
16 грудня, 2025, 13:47

Події в Україні

Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Як будуть вимикати світло 10 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua