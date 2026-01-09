У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу

За словами Свириденко, тривають відновлювальні роботи на місцях влучань

Глава уряду наголосила, що найскладніша ситуація наразі в Києві

У Кривому Розі, а також населених пунктах Київської області відновлено електро- та теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Глава уряду наголосила, що максимум сил залучено для відновлення роботи енергосистеми після чергового російського удару. Починаючи з учорашнього вечора, суттєвих пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у місті Кривий Ріг, Київській області та місті Києві.

«Це були складні удари – із застосуванням балістики. За результатами проведених відповідних робіт станом на зараз відновлено електро- та теплопостачання у місті Кривий Ріг, а також у населених пунктах Київської області», – зазначила вона.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, у Нікополі Дніпропетровської області повністю відновлено тепло та водопостачання після російського удару по енергетиці. Попри пошкодження інфраструктури, відновлення було здійснено у найкоротші терміни.