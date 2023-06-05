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Путін повторює помилку Гітлера – британський аналітик

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін повторює помилку Гітлера – британський аналітик
Усі цілі Путіна в Україні провалилися
фото з відкритих джерел

Путін вважає столицю України своїм головним призом

Генерал-майор Великобританії у відставці, військовий аналітик Шон Белл вважає, що російський диктатор Володимир Путін ухвалює ірраціональні рішення, керуючись емоціями, припускаючи такої ж помилки, як і Гітлер. Про це пише Sky News.

«У Другій світовій війні нацистська Німеччина готувалася до вторгнення до Британії, але спочатку Гітлеру потрібно було знищити британські Військово-повітряні сили. Битва за Британію поставила Королівські ВПС на коліна; однак у гніві на спроби союзників бомбардувати німецькі міста Гітлер прибрав ногу з горла ВПС і перейшов на Лондон. Це було ірраціональне рішення, яке дозволило Королівським ВПС оговтатися і допомогло переламати хід війни», – каже Шон Белл.

Як зазначає генерал-майор, у Путіна немає військового досвіду і його емоційні рішення бомбити Київ дефіцитними балістичними ракетами, суперечать військовій стратегії: «Хвилі ракетного обстрілу Києва не приносять жодної військової користі і не сприяють закінченню війни Росією; це просто дії розчарованого лідера, який прагне зганяти гнів на своєму впертому противнику».

Для того, щоб вразити українські ППО, які є високомобільними та розосередженими системами, Росії потрібна складна система визначення цілей, яка включає інтеграцію супутникових знімків та їх аналіз у реальному часі, з наступними оперативними ударами. «Для росіян – це виявилося непідйомним завданням. Замість цього Росія робить те, що може – атакує цивільних», – резюмує Шон Белл.

Як відомо, держдума РФ визнала, що усі цілі Путіна в Україні провалилися.

Тепер Кремль змушений пояснювати позицію президента Росії Володимира Путіна щодо подій, які відбуваються у межах так званої спецоперації: зокрема масовані бойові дії, які вже перекинулися на територію країни-агресорки.

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Теги: війна росія Україна путін Велика Британія Адольф Гітлер

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