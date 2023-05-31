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Повітряні сили пояснили, чому РФ атакує «шахедами» вночі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакує «шахедами» вночі
Уночі дрони РФ доводиться знищувати доводиться зенітними керованими ракетами
фото ілюстративне

Постійні атаки дронів виснажують ППО

Знищувати ворожі дрони вночі можливо лише завдяки радіолокаційній прив’язці, тому, ймовірно, більшість атак з використанням цих безпілотників відбуваються у темний час доби. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю УНН

«Шахеди» летять вночі, тому що вночі їх виявляти мобільними вогневими групами значно важче і їх знищувати доводиться зенітними керованими ракетами. Немає візуальної прив’язки до цілі, і тільки завдяки радіолокаційній прив’язці можна вражати саме «шахеди». Ну, і ракети відповідно теж. Ворог атакує у тиху пору доби, люди відпочивають, тож можна списати це й на підступність», –  пояснив Юрій Ігнат.

Він додав, що постійні атаки дронів, а надто такі масштабні, як, зокрема, атака на столицю, коли за один раз ворог випустив 39 дронів, виснажують нашу систему оборони. «На це все необхідно витрачати боєкомплекти, і це виснажує нашу протиповітряну оборону, але виходу іншого немає, нам потрібно збивати дрони», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити.

Триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

Теги: росія ворог Юрій Ігнат безпілотник війна

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