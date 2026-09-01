Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги

Лише за серпень торговельні центри втратили в середньому понад шість робочих днів

Повітряні тривоги у серпні 2026 року тривали протягом 21,8% робочого часу торговельних центрів України. Це найвищий показник за весь час спостережень. У середньому через повітряну небезпеку ТРЦ були змушені простоювати 6,4 робочого дня за місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Української ради торгових центрів.

Новий показник перевищив попередній антирекорд, встановлений лише місяцем раніше. У липні повітряні тривоги припадали на 20,1% робочого часу торговельних центрів. Для порівняння, у серпні 2025 року цей показник становив 9,4%.

Порівняно з липнем зросли всі основні показники, які відстежує Українська рада торгових центрів: загальна кількість повітряних тривог, їхня кількість у години роботи ТРЦ, сумарна тривалість тривог та час вимушеного простою торговельних об'єктів.

Найскладнішою ситуація залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. Абсолютним лідером стала Донецька область, де в період із 10:00 до 21:00 повітряні тривоги тривали протягом 82% часу. У Сумській області цей показник сягнув 76,4%, у Запорізькій – 71,4%, у Харківській – 60,3%, а в Чернігівській – 40,1%.

Водночас найбільш помітне погіршення показників протягом серпня зафіксували у Києві та Київській області.

У середньому по Україні торговельні центри через повітряні тривоги втратили 6,4 робочого дня лише за серпень. Від початку повномасштабного російського вторгнення сумарний час їхнього вимушеного простою вже досяг 166,8 робочого дня.

Повітряні тривоги безпосередньо впливають на роботу торговельних центрів. Після оголошення небезпеки вони змушені призупиняти роботу, а персонал і відвідувачі мають пройти до укриттів. Чим довше триває тривога, тим більше робочого часу втрачають торговельні об'єкти.

Нагадаємо, 1 вересня Київ протягом дня неодноразово опинявся під загрозою російських атак.