Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги
Кожна п'ята година роботи ТРЦ припала на повітряну тривогу
фото: ТРЦ Respublika Park

Лише за серпень торговельні центри втратили в середньому понад шість робочих днів

Повітряні тривоги у серпні 2026 року тривали протягом 21,8% робочого часу торговельних центрів України. Це найвищий показник за весь час спостережень. У середньому через повітряну небезпеку ТРЦ були змушені простоювати 6,4 робочого дня за місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Української ради торгових центрів.

Новий показник перевищив попередній антирекорд, встановлений лише місяцем раніше. У липні повітряні тривоги припадали на 20,1% робочого часу торговельних центрів. Для порівняння, у серпні 2025 року цей показник становив 9,4%.

Порівняно з липнем зросли всі основні показники, які відстежує Українська рада торгових центрів: загальна кількість повітряних тривог, їхня кількість у години роботи ТРЦ, сумарна тривалість тривог та час вимушеного простою торговельних об'єктів.

Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги фото 1
фото: ucsc.org.ua

Найскладнішою ситуація залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. Абсолютним лідером стала Донецька область, де в період із 10:00 до 21:00 повітряні тривоги тривали протягом 82% часу. У Сумській області цей показник сягнув 76,4%, у Запорізькій – 71,4%, у Харківській – 60,3%, а в Чернігівській – 40,1%.

Водночас найбільш помітне погіршення показників протягом серпня зафіксували у Києві та Київській області.

У середньому по Україні торговельні центри через повітряні тривоги втратили 6,4 робочого дня лише за серпень. Від початку повномасштабного російського вторгнення сумарний час їхнього вимушеного простою вже досяг 166,8 робочого дня.

Повітряні тривоги безпосередньо впливають на роботу торговельних центрів. Після оголошення небезпеки вони змушені призупиняти роботу, а персонал і відвідувачі мають пройти до укриттів. Чим довше триває тривога, тим більше робочого часу втрачають торговельні об'єкти.

Нагадаємо, 1 вересня Київ протягом дня неодноразово опинявся під загрозою російських атак.

Читайте також:

Теги: магазин тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 19 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 19 хвилини
28 серпня, 09:19
Київ атакують ворожі дрони
У Києві лунають вибухи: працює ППО
27 серпня, 10:15
Повітряна тривога в столиці тривала 18 хвилин
Повітряна тривога в столиці тривала 18 хвилин
27 серпня, 02:05
Повторна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Повторна тривога у Києві тривала 14 хвилин
22 серпня, 03:10
Наслідки російського удару по торговельно-розважальному центру у Кривому Розі
Зеленський пообіцяв відповідь на удар росіян по Кривому Рогу
21 серпня, 21:02
Друга повітряна тривога у Києві за ніч тривала дев'ять хвилин
Друга повітряна тривога у Києві за ніч тривала дев'ять хвилин
18 серпня, 02:23
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
17 серпня, 10:22
У Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
У Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
16 серпня, 09:43
У столиці завершилася повітряна тривога, оголошена через загрозу балістики
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже 30 хвилин
8 серпня, 03:05

Бізнес

Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги
Українські ТРЦ встановили антирекорд простою через тривоги
ТРЦ Gulliver шукає нового власника. Комплекс виставлено на відкритий аукціон
ТРЦ Gulliver шукає нового власника. Комплекс виставлено на відкритий аукціон
Скільки заробили найбільші ритейлери України за пів року: названо суму
Скільки заробили найбільші ритейлери України за пів року: названо суму
Як заробити на системах зберігання енергії: пояснення експерта
Як заробити на системах зберігання енергії: пояснення експерта
Одна з найбільших мереж ввела обмеження на продаж продуктів: перелік товарів
Одна з найбільших мереж ввела обмеження на продаж продуктів: перелік товарів
Федерація металургів закликала уряд відмовитися від усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси
Федерація металургів закликала уряд відмовитися від усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
91K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
79K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua