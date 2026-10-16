Росія офіційно оголосила про початок кампанії зі знищення української енергетики та мостів

За словами Герасимова, атаки на енергетичну інфраструктуру вже розпочалися

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про атаки на енергетичні об’єкти та стратегічні переправи

Російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, пише «Главком».

За словами Герасимова, атаки на енергетичну інфраструктуру вже розпочалися. Удари по українських мостах, як стверджує начальник російського Генштабу, завдають відповідно до плану військового командування.

Заява російського військового керівництва фактично підтверджує намір Москви продовжувати удари по критичній інфраструктурі України. Енергетичні об’єкти забезпечують електропостачання та роботу промисловості, а мости стратегічного значення використовуються для транспортного сполучення й логістики.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час так званого енергетичного перемир’я між Україною та Росією порушення нібито були з обох боків. Так він прокоментував російські обстріли України після оголошення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.