РФ зруйнувала центри надання адміністративних послуг у Кривому Розі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ зруйнувала центри надання адміністративних послуг у Кривому Розі (фото)
Центр надання адміністративних послуг постраждав
фото: Олександр Вілкул/Telegram

Окупанти атакували Кривий Ріг

У ніч проти 22 грудня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок чого зруйновано центри надання адміністративних послуг «Я-Ветеран» та «Віза». Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає «Главком».

«Внаслідок шахедного удару зруйновано центр надання адміністративних послуг «Я-Ветеран». Також значно постраждав головний центр надання адміністративних послуг «Віза». Вони сьогодні не працюватимуть. Адміністративні послуги надаються у філіях по всьому місту», – йдеться у повідомленні.

фото: Олександр Вілкул/Telegram

Вілкул додав: «Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково. Головне – всі живі».

До слова, унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

Теги: Кривий Ріг війна

