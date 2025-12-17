Путін ображений на Європу, яка не зробила РФ «рівноправною частиною своєї сім'ї»

Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Путін назвав вторгнення в Україну боротьбою за «історичні» землі та пообіцяв, що у разі відмови Києва та його західних союзників від діалогу Кремль «доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб».

Глава Кремля також висловив критику на адресу Європи. Він заявив, що після розпаду СРСР Росія очікувала рівноправного ставлення від європейських країн, проте зіткнулася із постійним тиском.

«Відразу після розвалу СРСР, а тоді нам здавалося, що ми дуже швидко станемо членами так званої цивілізованої родини європейських народів, з'ясовується, що ніякої цивілізації там немає, там лише суцільна деградація», – зазначив Путін.

«Тоді здавалося, що ми станемо саме повноцінною, рівноправною частиною цієї сім'ї. Нічого такого не сталося. Розумієте, в чому річ? Нічого подібного, ми не стали ніякою рівноправною частиною цієї сім'ї. Ні, навпаки, Росію продовжували підтискати з усіх боків, і більше того, все сильніше і сильніше», – додав Путін.

За його словами, багато рішень щодо Росії нібито ухвалювалися з позиції сили, включно з підтримкою сепаратистів і терористів зброєю, фінансами та політичною підтримкою.

Путін побідкався, що західні країни нібито використовували дипломатію лише формально, але водночас просували власні інтереси силовим шляхом, що, на його думку, призвело до деградації європейської цивілізації.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін погрожує поставити бойове чергування ракети середньої дальності «Орєшнік» до кінця 2025 року. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили «Орєшніком» по Дніпру.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну. Про це повідомив глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтервʼю Vanity Fair.