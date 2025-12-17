«Найскладніше питання»: колишній білоруський політв’язень ухилився від відповіді про війну та статус Криму

13 грудня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звільнив Віктора Бабарика разом із 122 іншими політв’язнями із в'язниць у рамках домовленостей з американською стороною

Колишній білоруський політв’язень Віктор Бабарико ухилився від чіткої відповіді на питання, хто на кого напав у російсько-українській війні та чий Крим, пояснивши це складністю тем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналіста Володимира Золкіна.

На запитання про напад Росії на Україну Бабарико ухилився від прямої відповіді. «Хто на кого напав, що вважати фактом нападу... Ми дізналися про те, що існує спеціальна військова операція. Ми чуємо, що вона розпочалася з дій України, тобто Україна щось там робила, і ми змушені були реагувати на це. Я не знаю, когось там утискала, когось там… заважала комусь… Не знаю, але білоруське телебачення подає це саме так. Що з цього приводу каже не білоруське телебачення, я не знаю», – сказав Віктор.

Коли Золкін запитав Бабарико про статус Криму, то колишній політв’язень відзначив: «Це взагалі найскладніше питання. Бо якщо повертатися до історії, то це взагалі темрява така, що… На це запитання я не готовий відповісти... На мою думку, хтось із українців, не пам'ятаю хто, добре сказав: є там юридичні якісь моменти, є історичні. Так і тут. «Чий Крим» розпадається на кілька складових».

Тобто замість прямої відповіді Бабарико почав говорити про «юридичні нюанси», згадав критику за його висловлювання у 2020 році і зрештою визнав: займати бік він не готовий. Навіть на нагадування про анексію Криму озброєним шляхом уникнув відповіді.

Зазначимо, Бабарико став відомим у Білорусі як один із критиків Олександра Лукашенка, він довгий час очолював «Бєлгазпромбанк». З посади він пішов після того, як оголосив про намір брати участь у президентських виборах. Майже одразу після цього його затримали і в липні 2021 року засудили до 14 років колонії.

Як відомо, 13 грудня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звільнив Віктора Бабарика разом із 122 іншими політв’язнями з білоруських в'язниць у рамках домовленостей з американською стороною. За це США зняли санкції з білоруського калію. Серед звільнених – лише п’ятеро громадян України. При цьому син Віктора – Едуард Бабарико – й надалі перебуває за ґратами. Звільнений з в'язниці Бабарико надалі з України поїде в Німеччину.

Розмова із Золкіним була записана наступного дня після звільнення Бабарико та його депортації до України. До цього колишній банкір провів п'ять років за ґратами, останні роки – в режимі повної ізоляції.

Нагадаємо, що 22 листопада 2025 року відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянин. Загалом у списку 109 людей. Зазначається, що усі білоруси, як вільні люди, за власним бажанням зможуть як залишитися в Україні, так і в найкоротші терміни бути переміщені до Польщі, Литви або інших європейських країн, де у багатьох проживають їхні сім'ї та близькі.