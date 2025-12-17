Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Найскладніше питання»: колишній білоруський політв’язень ухилився від відповіді про війну та статус Криму

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Найскладніше питання»: колишній білоруський політв’язень ухилився від відповіді про війну та статус Криму
Колишній білоруський політв’язень ухилився від прямої відповіді щодо війни та Криму
фото: cкріншот з інтерв'ю

13 грудня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звільнив Віктора Бабарика разом із 122 іншими політв’язнями із в'язниць у рамках домовленостей з американською стороною

Колишній білоруський політв’язень Віктор Бабарико ухилився від чіткої відповіді на питання, хто на кого напав у російсько-українській війні та чий Крим, пояснивши це складністю тем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналіста Володимира Золкіна.

На запитання про напад Росії на Україну Бабарико ухилився від прямої відповіді. «Хто на кого напав, що вважати фактом нападу... Ми дізналися про те, що існує спеціальна військова операція. Ми чуємо, що вона розпочалася з дій України, тобто Україна щось там робила, і ми змушені були реагувати на це. Я не знаю, когось там утискала, когось там… заважала комусь… Не знаю, але білоруське телебачення подає це саме так. Що з цього приводу каже не білоруське телебачення, я не знаю», – сказав Віктор.

Коли Золкін запитав Бабарико про статус Криму, то колишній політв’язень відзначив: «Це взагалі найскладніше питання. Бо якщо повертатися до історії, то це взагалі темрява така, що… На це запитання я не готовий відповісти... На мою думку, хтось із українців, не пам'ятаю хто, добре сказав: є там юридичні якісь моменти, є історичні. Так і тут. «Чий Крим» розпадається на кілька складових».

Тобто замість прямої відповіді Бабарико почав говорити про «юридичні нюанси», згадав критику за його висловлювання у 2020 році і зрештою визнав: займати бік він не готовий. Навіть на нагадування про анексію Криму озброєним шляхом уникнув відповіді.

Зазначимо, Бабарико став відомим у Білорусі як один із критиків Олександра Лукашенка, він довгий час очолював «Бєлгазпромбанк». З посади він пішов після того, як оголосив про намір брати участь у президентських виборах. Майже одразу після цього його затримали і в липні 2021 року засудили до 14 років колонії.

Як відомо, 13 грудня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звільнив Віктора Бабарика разом із 122 іншими політв’язнями з білоруських в'язниць у рамках домовленостей з американською стороною. За це США зняли санкції з білоруського калію. Серед звільнених – лише п’ятеро громадян України. При цьому син Віктора – Едуард Бабарико – й надалі перебуває за ґратами. Звільнений з в'язниці Бабарико надалі з України поїде в Німеччину.

Розмова із Золкіним була записана наступного дня після звільнення Бабарико та його депортації до України. До цього колишній банкір провів п'ять років за ґратами, останні роки – в режимі повної ізоляції.

Нагадаємо, що 22 листопада 2025 року відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянин. Загалом у списку 109 людей. Зазначається, що усі білоруси, як вільні люди, за власним бажанням зможуть як залишитися в Україні, так і в найкоротші терміни бути переміщені до Польщі, Литви або інших європейських країн, де у багатьох проживають їхні сім'ї та близькі.

Читайте також:

Теги: Крим війна політв’язні напад Україна журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
Романс Володимира Зеленського з Андрієм Єрмаком затягнувся надовго
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях
30 листопада, 14:30
ЄС відкладає нові обмеження проти РФ
Politico: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії відкладено до січня
27 листопада, 14:32
Нідерланди посилюють оборонну підтримку України
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
1 грудня, 15:58
В уряді Нідерландів оголосили про намір ліквідувати житло для українців після завершення тимчасового захисту
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
2 грудня, 15:24
Донька Путіна під час розмови з журналістом у Парижі
Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі
4 грудня, 00:18
Алхім отримала штраф за незаконну рекламу казино
Блогерку Алхім оштрафовано на майже 5 млн грн за просування казино в Instagram
12 грудня, 12:10
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
Вчора, 14:13
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
11 грудня, 10:02

Суспільство

«Найскладніше питання»: колишній білоруський політв’язень ухилився від відповіді про війну та статус Криму
«Найскладніше питання»: колишній білоруський політв’язень ухилився від відповіді про війну та статус Криму
Відключення світла 18 грудня 2025 року: дані «Укренерго»
Відключення світла 18 грудня 2025 року: дані «Укренерго»
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua