В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото)

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків

Унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За даними влади, внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

До слова, ситуація з електро- та водопостачанням на Одещині поступово стабілізується, хоча погодинні відключення світла ще зберігаються. Нині в місті діють графіки відключень електроенергії, однак у порівнянні з попереднім тижнем ситуація значно покращилася.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські війська завдали, ймовірно, наймасованішого за час повномасштабної війни удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Практично вся територія Одеси та області тоді залишилася без електроенергії, зв’язку та доступу до інтернету.

21 грудня Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону.