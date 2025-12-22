Головна Одеса Фото
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: Сергій Лисак/Telegram

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків

Унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За даними влади, внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості.

В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото) фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото) фото 2
фото: Сергій Лисак/Telegram
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото) фото 3
фото: Сергій Лисак/Telegram

Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

До слова, ситуація з електро- та водопостачанням на Одещині поступово стабілізується, хоча погодинні відключення світла ще зберігаються. Нині в місті діють графіки відключень електроенергії, однак у порівнянні з попереднім тижнем ситуація значно покращилася.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські війська завдали, ймовірно, наймасованішого за час повномасштабної війни удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Практично вся територія Одеси та області тоді залишилася без електроенергії, зв’язку та доступу до інтернету. 

21 грудня Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. 

