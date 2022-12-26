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Ринок нерухомості впав на 72%: росіяни масово залишають Крим

glavcom.ua
Ринок нерухомості впав на 72%: росіяни масово залишають Крим
Росіяни почали масово скасовувати броню на номери в кримських готелях
фото ілюстративне

Тільки на сайті Avito пропонують понад 16 тис. квартир, багато з яких давно не можуть продати

На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку й деокупації Херсона росіяни почали масово виїжджати з Криму. Про це повідомляє zagorodna.com.

Спершу на успіхи українських військових відреагувала туристична сфера. Росіяни почали масово скасовувати броню на номери в кримських готелях, де вони планували відзначати новорічні свята. Багато готелів намагаються заманювати клієнтів знижками – напередодні новорічних вихідних вони сягають 50%. Доба в п'ятизірковому готелі може обійтися всього від 1500 до 3000 грн.

А в січні, який у туристичній сфері традиційно називають «мертвим сезоном», деякі готелі готуються робити знижки в розмірі 70% вартості.

За інформацією Асоціації туроператорів РФ, пляжі Ялти та Євпаторії також перестали користуватися попитом у росіян. На 2023 рік вони вважають за краще бронювати відпочинок у Краснодарському краї.

В окупованому росіянами Криму також «звалився» ринок нерухомості. За даними агентств нерухомості анексованого півострова, зниження рівня продажу житла порівняно з минулим роком становить 72%. Тільки на сайті Avito пропонують понад 16 тис. квартир, багато з яких давно не можуть продати.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Криму, в одному з населених пунктів, замайорів український прапор.

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Теги: Україна росіяни Крим росія нерухомість

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