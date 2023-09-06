Окупанти обстріляли Костянтинівку та Шахтарське: є жертви
Двоє з постраждалих унаслідок обстрілу перебувають у лікарні у важкому стані
5 вересня окупанти з артилерії обстріляли Костянтинівку та Шахтарське на Донеччині. П'ятеро людей поранені. Пошкоджено приватні будинки, автомобіль й лінії електропередач. Про це повідомила прокуратура Донеччини.
«5 вересня, близько 17:00, війська РФ обстріляли Шахтарське Волноваського району. Російські снаряди поцілили по приватному сектору, де отримали тілесні ушкодження 40-річний чоловік та 50-річна жінка. Їм надали медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, близько 19 години російські війська обстріляли Костянтинівку, осколкові поранення отримали троє місцевих 40, 51 й 53 роки, які їхали у мікроавтобусі по одній з автодоріг. Двоє з них – в лікарні у важкому стані.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що ввечері 4 вересня російські окупаційні війська скинули дві авіабомби на Харківщині. Бомби влучили у дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Коментарі — 0