РНБО нагадує: жодних згадок щодо локацій з пальним та нафтопродуктами

Не допомагайте ворогу: громадян закликають не поширювати фото локацій з пальним

Українців закликали не поширювати в мережі інформацію стосовно маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів

У мережі інтернет в жодному разі не можна поширювати локацію місць збереження пального та нафтопродуктів. Про це йдеться у зверненні до представників ЗМІ та звичайних громадян Центру протидії дезінформації при РНБО України.

«ЦПД при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена», – сказано у повідомлені.

Раніше українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відбитися на ході операцій ЗСУ.

Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам: