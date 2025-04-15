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Росгвардія у Криму посилила патрулювання через страх перед партизанами – «Атеш»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росгвардія у Криму посилила патрулювання через страх перед партизанами – «Атеш»
Особливу увагу росіяни приділяють виявленню партизанських і підпільних рухів
фото: АТЕШ

Підрозділи Росгвардії отримали наказ посилити патрулювання

В окупованому Криму підрозділам Росгвардії прийшов наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Особливу увагу російські силовики приділятимуть виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «АТЕШ».

Як зазначають в «АТЕШ», Росгвардійці намагаються виявити партизанські та підпільні рухи.

«В Сімферополі підрозділи Росгвардії отримали наказ посилити патрулювання в місті», – повідомляють партизани «АТЕШ».

Підвищені заходи безпеки - це не сила, а страх - АТЕШ
Підвищені заходи безпеки - це не сила, а страх - АТЕШ
фото: АТЕШ

Подібні накази діють у багатьох кримських містах. Особливу увагу окупанти приділяють виявленню партизанських і підпільних рухів, а також осіб, причетних до розповсюдження агітаційних матеріалів і розвідувальної діяльності, зазначає АТЕШ.

«Підвищені заходи безпеки - це не сила, а страх. Страх перед тим, що рух опору зростає, а контроль над півостровом вислизає з рук окупантів», – повідомляють в «АТЕШ».

Нагадаємо, Партизани руху спротиву «Атеш» вчинили чергову успішну диверсію на Донецькому напрямку. Повідомляється, що агент руху, який перебував у складі одного з підрозділів російського угруповання військ «Центр» виконав диверсію на Донеччині. Атеш проінформував, що партизан підібрав момент, коли окупанти проводили ремонт танка та встановлювали на ньому додатковий захист, відомий як «мангал».

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Теги: Крим Атеш

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