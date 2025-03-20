Окупанти знову можуть знести житло ветерана кримськотатарського національного руху

Росіяни у листопаді 2021 року знесли збудував будинок, де проживав Усеїнов

Російські сили у селищі Капсіхор (Морське), що поблизу Судака, оточили вагончик, у якому живе ветеран кримськотатарського національного руху Рустем Усеїнов. Його житло знову можуть знести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

На місці, де зараз встановлений вагончик, Усеїнов раніше збудував будинок, але не встиг його оформити до 2014 року, коли Росія окупувала Крим. У листопаді 2021 року будинок було знесли росіяни, однак ветеран кримськотатарського національного руху, обстоюючи свої права, на цьому місці встановив житловий вагончик, в якому постійно жив.

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«Судячи з кількості техніки та озброєних людей, яких зранку 20 березня 2025 року підтягнули російські окупанти на набережну селища Qapsihor (Морське), тепер буде знесено і житловий вагончик», – каже він.

Як відомо, ветеран кримськотатарського національного руху Рустем Усеїнов залишився без будинку. Там чоловік прожив майже два десятки й усі ці роки намагався узаконити ділянку.

Однак підконтрольний Росії Судацький міський суд постановив знести будинок кримського татарина. Рустем Усеїнов оскаржував це рішення у вищій інстанції, попри це його житло знесли в оточенні російських спецпризначенців зі зброєю.

Рустем Усеїнов не єдиний, хто позбавлений майна в Криму окупаційною владою. Зібрано численні докази, які свідчать про систематичність такої політики російських окупаційних органів. З цією метою так звана «влада Криму» використовує різні способи, в тому числі й безпосереднє знищення такого майна, через нібито незаконність його будівництва.

До слова, кримський політв’язень Рустем Віратті помер у російській тюрмі. Його було звинувачено в «допомозі економічній блокаді Криму, яка почалась у 2015 році, та в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана».