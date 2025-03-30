АТЕШ: Окупанти масово тонуть під час навчань з форсування водних перешкод

Російські новобранці тонуть під час навчань з «форсування Дніпра»

Партизан «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців 80-ї бригади ЗС РФ розповів про втрати окупантів під час навчань з форсування водних перешкод у Херсонській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТЕШ.

Як зазначили в АТЕШ, новобранців відправляють туди із тренувального табору у Криму для підготовки до штурмів островів Дніпра.

«Тренування проходять у жорсткому режимі – солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає та тоне. Командири навіть не намагаються їх урятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців уже йде на десятки, але заняття продовжуються», – розповіли в АТЕШ.

Новоприбулих малими групами відправляють на штурм островів по 2–3 особи. Там їх просто викидають на берег із завданням закріпитися, звісно ж, без прикриття та нормальної евакуації. Але завдання не виконуються, і російська армія продовжує зазнавати втрат.

«У процесі відправлення таких груп один командир сказав: «Ну зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну», – зазначили в АТЕШ.

Нагадаємо, російські військові перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область. Партизани також фіксують паніку серед окупантів. Агенти «АТЕШ» повідомляють, що після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони, зокрема шляхом перекидання техніки з Криму.

Партизани руху «Атеш» провели диверсію в Смоленскій області Росії. Партизани відстежили, як неодноразово цим маршрутом переміщались військові вантажі та техніка, які прямували до Брянською, а далі до Курської областей.

У результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.