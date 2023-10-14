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Скандальний речник МЗС Польщі, який раніше критикував Зеленського, позбувся посади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандальний речник МЗС Польщі, який раніше критикував Зеленського, позбувся посади
Лукаш Ясіна втратив посаду після чергової необережної заяви
фото з відкритих джерел

Причиною відставки Ясини стали його слова про підрахунок голосів на закордонних дільницях

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна втратив посаду після чергової необережної заяви. Цього разу він висловився щодо готовності закордонних дільниць до парламентських виборів. Про це повідомляє RMF24.

Причиною відставки Ясини стали його слова про підрахунок голосів на закордонних дільницях.

Так, журналісти запитали Ясину, чи можуть бути проблеми зі своєчасним підрахунком на закордонних дільницях голосів, які громадяни віддадуть на парламентських виборах 15 жовтня. Він визнав, що з цього приводу є побоювання і явно будуть дільниці, де з підрахунком не встигнуть вчасно.

Невдовзі після того МЗС спростувало його слова та оголосило про відставку речника.

«У зв’язку з хибною інформацією щодо рівня готовності МЗС до проведення виборів за кордоном, озвученою речником МЗС, пан Лукаш Ясина негайно був звільнений з посади», – оголосили у відомстві.

Ясина після того опублікував у Twitter прощальну заяву, пожартувавши, що «речник – немов сапер, а кожен сапер може підірватися на міні».

«Завершуючи роботу на посаді речника МЗС, хочу подякувати усім вам», – написав він.

Раніше речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відстороняли від роботи та відправляли у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинський злочин.

Нагадаємо, посол у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року.

 

Теги: посол злочин сапер Польща

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