Росія атакувала Житомирщину: дрон влучив у багатоповерхівку, є жертва (оновлено)

Росіяни вдарили по Озерному

Росія атакувала місто Озерне Житомирської області. Дрон влучив у багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне. Житомир».

«Житомирщина під атакою БпЛА: в Озерному «шахед» влучив у багатоповерхівку. Атака армії РФ на область триває, залишайтеся в укриттях до відбою», – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 20:50

Пошкоджень зазнали щонайменше пʼять будинків.

«Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про пʼять постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області», – заявили в ОВА.

На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги. Жителі квартир, які зазнали ушкодження отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Борис Філатов. «Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов.

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.