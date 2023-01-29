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Росія готує кілька великих наступів: аналітики ISW оцінили загрозу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія готує кілька великих наступів: аналітики ISW оцінили загрозу
Із початку 2022 року окупанти ві не демонстрували спроможності проводити одночасні наступальні операції
фото з відкритих джерел

Окупанти мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане захоплення всього Донбасу

Російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого рішучого наступу РФ на Донбасі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов 22 грудня заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на захопленні Донецької області, що, ймовірно, призведе до захоплення російськими військами ключових позицій на заході Луганської області та північному сході Донецької області для виходу на адміністративні кордони областей.

Російські війська відновили наземні атаки в районі Вугледара (куди вони безуспішно намагалися вийти наприкінці жовтня 2022 року) і проводять невеликі штурми в Запорізькій області та навколо Донецька. Окупанти ведуть широкомасштабну наступальну операцію на Бахмутському фронті як основний напрям своїх поточних зусиль і оборонну операцію на лінії Сватове-Кремінна, пишуть аналітики.

Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, як раніше оцінював ISW, ймовірно мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області. Можливо, російські війська намагаються розосередити українське угруповання на лінії Сватове-Кремінна, щоб дати можливість РФ відвоювати Лиман Донецької області. 

Російські війська можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для вирішального наступу, проводячи наступ з Лимана в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмута в напрямку Слов’янська, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут. 

«Скоріш за все, росіяни мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Ці етапи, ймовірно, вимагатимуть від шести до 12 місяців російської кампанії, якщо вони взагалі можливі», – зазначили аналітики.

ISW вважає, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції. «Немає жодних доказів із відкритих джерел, які б свідчили про те, що російські сили відновили достатню бойову міць за рахунок своїх втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити російським силам проводити одночасні широкомасштабні наступальні дії в наступні кілька місяців», – йдеться у матеріалі ISW.

Зазначається, що з початку 2022 року російські військові не демонстрували спроможності проводити одночасні наступальні операції. Останні успіхи Росії навколо Бахмута базувалися на місяцях атак.

«Однак російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії», – пишуть аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Звичайні російські сили, ймовірно, замінять виснажені сили «групи Вагнера» для підтримки наступу в Бахмуті після того, як наступ «групи Вагнера» в Бахмуті завершився захопленням Соледара 12 січня.
  • Російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого рішучого наступу РФ на Донбасі.
  • Російським силам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції, при цьому стримуючи українські сили в західній Донецькій і східній Запорізькій областях.
  • Російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію, виходячи з помилкових припущень щодо можливостей російської армії.
  • Зменшення опори російської армії на сили «Вагнера» навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Євгена Пригожина.
  • Повідомляється, що російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Війська РФ продовжили локалізований наступ поблизу Вугледара на заході Донецької області.
  • 28 січня другий день поспіль російські джерела не повідомляють про російські наземні обстріли в Запорізькій області.
  • Деякі російські громадяни продовжують обмежені дії, спрямовані на саботування російських зусиль з формування збройних сил.
  • Російські окупанти продовжують висувати умови для тривалого примусового виселення українських дітей до Росії.
Росія готує кілька великих наступів: аналітики ISW оцінили загрозу фото 1

Нагадаємо, російський генерал-майор Олександр Руцький заявив, що «армія Росії не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції».

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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