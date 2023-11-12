Ярош долучився до скандалу через російську мову на фронті

Дмитро Ярош погоджується з тим, що теперішня війна ведеться також і проти російської мови

Екслідер «Правого сектору» закликав бійців, які говорять російською, «повернутися до мови своїх предків»

До мовного скандалу, який спровокувала екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон, розкритикувавши російськомовних бійців «Азову», долучився екслідер «Правого сектору» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош. У своєму дописі на Facebook він процитував кілька тез професора Петра Іванишина, який написав звернення до тих українських воїнів, що говорять російською.

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Зокрема, Ярош підтримав думку про екзистенційну війну, яку ведуть РФ та Україна «на життя і смерть».

«Для московитів українська національна держава, незалежна українська Україна – це смерть, смерть їх імперським амбіціям. Для нас же, для нашої країни й держави – смертю є їхній «рускій мір». Проблема тільки в тому, що для них межі «руского міра» є межами їхньої імперії і вони проходять там, де звучить московська мова», – зацитував він частину звернення Іванишина.

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Дмитро Ярош погоджується з тим, що теперішня війна ведеться також і проти російської мови.

«Ти – на війні. На війні проти нашої колективної смерті, проти імперського «руского міра», а значить – проти їхнього культурного шовінізму, проти російської мови теж», – ідеться у зверненні.

Екслідер «Правого сектору» зазначив, що теперішня часткова російськомовність, суржикомовність чи двомовність українських бійців не применшує їхньої «священної боротьби за свободу, державу й культуру», але при цьому закликав «змінити мову» і повернутися до «мови своїх предків – воїнів УПА й УНР, козаків, лицарів Великого князівства литовського, руського й жемайтійського, русичів Галицько-Волинської й Київської держав та інше».

«Ти – зможеш! Як змогли тисячі Твоїх побратимів в минулому і в сучасності. Бо Ти – вже гордість і слава України. Ти – надія українського світу. Ти – майбутнє сильної української держави. Сильної, бо української. Української не за назвою, не за формою, а за змістом», – повторив тезу Петра Іванишина Дмитро Ярош.

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Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та Служби безпеки України через поширення відео з негативними висловлюваннями та звинуваченнями стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин.