Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ярош долучився до скандалу через російську мову на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ярош долучився до скандалу через російську мову на фронті
Дмитро Ярош погоджується з тим, що теперішня війна ведеться також і проти російської мови
фото з відкритих джерел

Екслідер «Правого сектору» закликав бійців, які говорять російською, «повернутися до мови своїх предків»

До мовного скандалу, який спровокувала екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон, розкритикувавши російськомовних бійців «Азову», долучився екслідер «Правого сектору» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош. У своєму дописі на Facebook він процитував кілька тез професора Петра Іванишина, який написав звернення до тих українських воїнів, що говорять російською.

Зокрема, Ярош підтримав думку про екзистенційну війну, яку ведуть РФ та Україна «на життя і смерть».

«Для московитів українська національна держава, незалежна українська Україна – це смерть, смерть їх імперським амбіціям. Для нас же, для нашої країни й держави – смертю є їхній «рускій мір». Проблема тільки в тому, що для них межі «руского міра» є межами їхньої імперії і вони проходять там, де звучить московська мова», – зацитував він частину звернення Іванишина.

Дмитро Ярош погоджується з тим, що теперішня війна ведеться також і проти російської мови.

«Ти – на війні. На війні проти нашої колективної смерті, проти імперського «руского міра», а значить – проти їхнього культурного шовінізму, проти російської мови теж», – ідеться у зверненні.

Екслідер «Правого сектору» зазначив, що теперішня часткова російськомовність, суржикомовність чи двомовність українських бійців не применшує їхньої «священної боротьби за свободу, державу й культуру», але при цьому закликав «змінити мову» і повернутися до «мови своїх предків – воїнів УПА й УНР, козаків, лицарів Великого князівства литовського, руського й жемайтійського, русичів Галицько-Волинської й Київської держав та інше».

«Ти – зможеш! Як змогли тисячі Твоїх побратимів в минулому і в сучасності. Бо Ти – вже гордість і слава України. Ти – надія українського світу. Ти – майбутнє сильної української держави. Сильної, бо української. Української не за назвою, не за формою, а за змістом», – повторив тезу Петра Іванишина Дмитро Ярош.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та Служби безпеки України через поширення відео з негативними висловлюваннями та звинуваченнями стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опоненти Фаріон, як правило, акцентують увагу саме на формі її спілкування, а не на змісті її думок і висновків
Феномен Ірини Фаріон
10 листопада, 19:00
Усик, якого недавно обзивали «агентом Кремля», передав естафету Фаріон (відео)
Усик, якого недавно обзивали «агентом Кремля», передав естафету Фаріон (відео)
7 листопада, 12:14
Ірина Фаріон назвала російськомовних захисників України сміттям
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
7 листопада, 10:13

Суспільство

Ярош долучився до скандалу через російську мову на фронті
Ярош долучився до скандалу через російську мову на фронті
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
У горах вирує хуртовина, рятувальники попередили туристів про небезпеку
У горах вирує хуртовина, рятувальники попередили туристів про небезпеку
Окупанти розбомбили будинок. Згадаймо дворічного Кирила Раізова з Маріуполя та його родичів
Окупанти розбомбили будинок. Згадаймо дворічного Кирила Раізова з Маріуполя та його родичів
Мінреінтеграції пояснило, чому люди відмовляються евакуюватися із зони бойових дій
Мінреінтеграції пояснило, чому люди відмовляються евакуюватися із зони бойових дій
На Волині «застрягли» 135 авто для фронту? Прикордонники спростували скандальний телесюжет
На Волині «застрягли» 135 авто для фронту? Прикордонники спростували скандальний телесюжет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Українцям надійде третя платіжка за газ: за що доведеться розрахуватися додатково
7799
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
6654
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
4338
У Якутії поліцейські завершили застілля масовою бійкою, начальник відділу – у комі
3912
Алла Пугачова уперше від початку війни в Україні висловила свою позицію
3594
ДТП у Києві та вибухи на Миколаївщині: головне за ніч

Новини

Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 05:30
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Вчора, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
10 листопада, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
10 листопада, 07:17

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту