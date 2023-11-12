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«Росія готується». Зеленський застеріг українців напередодні зими

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Росія готується». Зеленський застеріг українців напередодні зими
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Очільник країни подякував усім, хто захищає Україну на різних рівнях

Росія готується до зими. Ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу. 

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щоразу, коли завершується ще один тиждень війни – нашої оборони, наших активних дій, – важливо сказати одне: подякувати. Подякувати кожному й кожній, хто захищає нашу державу та дає Україні можливість бути дійсно Україною: собою – живою та сильною країною. Важливо подякувати всім, хто бʼється зарази держави, усім, хто допомагає битись і хто захищає інтереси України у світі. Усім, хто тренує наших воїнів, хто лікує, хто розвиває нашу бойову медицину та наше воєнне виробництво й забезпечення наших людей – забезпечення всім необхідним.

Ми маємо завжди розуміти, як багато людей залучено до захисту України й українців. І кожен із цих людей важливий, усі разом є українською силою. Передусім це наші воїни. Ті, хто фізично стримує ворога, хто знищує окупанта, хто захищає від російських ракет і дронів.

І сьогодні я хочу особливо відзначити підрозділи нашої Національної гвардії України, які воюють разом з усіма силами оборони та безпеки. Воюють сильно, міцно, воюють результативно. Я дякую вам, воїни! 3-тя та 14-та бригади оперативного призначення Нацгвардії, які бʼються в наступальній операції на півдні. 12-та бригада Нацгвардії – це Східний напрямок. Хлопці тримають позиції та захищають кожен метр української землі. Дякую вам за силу! Дякую за відбиття російських штурмів! 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії – воює на Бахмутському напрямку. Я особливо вдячний артилеристам та зенітникам 4-ї бригади. Ви молодці! Та звичайно, Авдіївський напрямок: там разом з усіма нашими воїнами героїчно воюють бійці підрозділів спецпризначення Нацгвардії. Дякую вам за вашу стійкість, хлопці!

Також важливо памʼятати про воїнів і підрозділи Державної прикордонної служби України, які так само разом з усіма воюють у складі сил оборони на лінії фронту, а також бережуть наш кордон і гарантують безпеку прикордонного руху. Про них дійсно нечасто говорять, але вони теж молодці. Донеччина, Авдіївський напрямок – дякую воїнам Житомирського прикордонного загону. Особливо відзначилися старші сержанти Назар Сірий та Сергій Соложук. Лиманський напрямок – дякую хлопцям з Ізмаїльського прикордонного загону. А особлива подяка – головному сержанту Олександру Атмажову та старшому сержанту Юрію Панасенку. Дякую за хоробрість! І спецпідрозділ «Дозор» – виконує завдання на різних напрямках. Я дякую всім вам, хлопці! А також відзначу прикордонників Сумського загону – дякую за захист від диверсантів і за збиття російських дронів!

Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.

Я дякую всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни: Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія, це Норвегія, Італія, це Румунія, це Швеція, Нідерланди, Словаччина, це Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії та інші країни. «Петріоти», «Насамси», «Айріси», «Рейвени», «Хоки», інші системи.

Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя.

І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо одне про одного й коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям і своїй державі. Бути єдиними й бути вдячними – це обовʼязково. Слава нашому народу – народу України! Слава Україні!», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що в Офісі президента розповіли, чи відбудеться зустріч Володимира Зеленського із Сі Цзіньпіном.

До слова, Зеленський уперше заговорив про втрати Збройних сил на фронті та заявив, у який спосіб може закінчитися війна.

Раніше глава держави нагадав про річницю звільнення Херсона, розповів про розмову з президентом Польщі та евакуацію українців із Сектору Гази.

Теги: військові війна зима Володимир Зеленський

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