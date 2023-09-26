Росія знайшла спосіб, який дозволяє заробляти на нафті, попри обмеження G7

Російська нафта може перевищити встановлений G7 ліміт у 60 доларів, якщо не будуть задіяні західні служби

Росія все ще залежить від Європи для постачання своєї нафти, незважаючи на порушення цінових обмежень, встановлених країнами G7. Про це повідомляє Bloobmerg.

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Дослідження Центру енергетики в Гельсінкі (CREA) показують, що близько двох третин російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані або належать державам, що мають дотримуватись стелі цін, встановленої G7.

Обмеження було розроблено, щоб зберегти достатню кількість нафти, що надходить у світ, одночасно зменшуючи доходи Кремля. В CREA заявляють, що Росія, продовжуючи використовувати західні судна, зібрала так званий тіньовий флот танкерів, що працюють за межами юрисдикції країн, які запровадили санкції.

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Вони, як правило, перевозять нафту на коротші відстані, де той самий обсяг потужності може перемістити більше запасів.

«Вплив ліміту цін на нафту було підірвано нездатністю урядів-учасниць повністю забезпечити дотримання ліміту цін і покарати порушників», – сказав керівник європейської команди CREA Ісаак Леві.

Зазначається, що російська нафта може перевищити встановлений G7 ліміт у 60 доларів, якщо не будуть задіяні західні служби, адже близько трьох чвертей усіх поїздок тіньового флоту було присвячено транспортуванню російської сирої нафти.

Нагадаємо, Росія дедалі активніше приховує свої операції з експорту нафти та нафтопродуктів, щоб не дозволяти західним країнам відстежувати виконання санкцій.

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Крім того, поки країни Європи запроваджують нові санкції проти країни-агресора, вона продовжує бути активним гравцем і, навіть, покупцем нафтоналивного флоту.

До слова, обмеження, запроваджені Росією та Саудівською Аравією на видобуток та продаж нафти, обертаються наслідками практично для всіх країн.