Зеленський назвав втрати України на фронті

Реальним способом зупинити війну є те, що окупанти підуть з української землі

Втрати України на фронті вп'ятеро менші, ніж у російської армії. Про це заявив президент України Зеленський на конференції Reuters Next.

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«Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше», – сказав він.

За словами Зеленського, реальним способом зупинити війну є те, що окупанти підуть з української землі.

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«Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну», – додав він.

Нагадаємо, станом на 8 листопада 2023 року загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 8 листопада 2023 року приблизно склали близько 307 640 осіб особового складу. Отож, відповідно до озвученої президентом інформації, втрати української армії на сьогодні – близько 60 тисяч воїнів.

До слова, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.