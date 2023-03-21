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Росія майже вдвічі збільшила кількість кораблів у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія майже вдвічі збільшила кількість кораблів у Чорному морі
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну з моря одночасно 16 «Калібрами» 

Станом на 16:00 в Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також зазначається, що нарощено і кількість ракетоносіїв.

На бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться два надводних ракетоносії, спорядження яких може сягати 16 «Калібрів».

«Загроза ракетних ударів лишається високою», – йдеться в повідомленні.

Раніше розвідка спрогнозувала, як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні.

Також експерт роз’яснив, навіщо Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак.

Нагадаємо, триває 391-а доба російського повномасштабного вторгнення. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках. 

Теги: Чорне море ракета війна росія окупанти

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