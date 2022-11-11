У Білорусі за пів години приземлилися кілька Іл-76

У проміжку між 15:30-16:00 на аеродром у Мачулищах прилетіли одразу чотири Іл-76 Росії

Що привезли вантажні літаки до Білорусі – поки невідомо

На авіабазу Мачулищі в Білорусі протягом 30 хвилин прилетіли одразу чотири літаки Іл-76МД. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Сьогодні, 11 листопада, у проміжку між 15:30-16:00 (київський час) на аеродром у Мачулищах прилетіли одразу чотири Іл-76 Росії з реєстраційними номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 та RF-76605», – йдеться в повідомленні.

Що привезли ці літаки – поки невідомо.

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Тим часом, військове командування повідомило, що Херсон офіційно повертається під контроль України. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Міністерство оборони країни-агресорки вже відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.