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Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Каленков наголосив: тільки у металургії уніфікація тарифу створить додаткові витрати у розмірі 3 мільярдів щороку
ілюстративне фото: Depositphotos

Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії є нелогічною з точки зору економіки та євроінтеграції – Каленков

Ініціатива щодо уніфікації тарифу на розподіл електроенергії є нелогічною з точки зору економіки та євроінтеграції, і призведе тільки до скорочення виробництва та втрати валютних надходжень. Про таке заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи новину про об’єднання двох класів споживачів, над якою працюють у Нацкомісії з енергетики (НКРЕКП).

«Всі шоковані – хіміки, скляри, феросплавники, плиточники, цементники. Всі вони споживають електроенергію за першим класом, і всі шоковані. Це рішення стало для нас абсолютною несподіванкою», – каже Каленков.

За його словами, особливе здивування викликає той факт, що ця ініціатива йде в розріз з європейською практикою, яка передбачає розподіл на більшу кількість класів споживачів, ніж в Україні.

«Якщо у нас лише два класи енергоспоживання, то у Євросоюзі – три та більше таких класи. Це логічно і правильно – адже вигідніше і дешевше постачати електроенергію на великі енергоспоживаючі об'єкти. Тому, з огляду на те, що Україна має, за ідеєю, рухатися в цьому напрямі, абсолютно несподівана ідея зараз об'єднати ці два класи», – наголосив Каленков.

Він зауважив: єдиним наслідком такого рішення стане просто підвищення тарифу для промисловості уп’ятеро, а відповідно – мільярдні втрати заводів, та скорочення виробництва.

«Об'єднання класів зведеться до того, що просто підвищаться тарифи для першого класу. Це збільшить навантаження на промислові підприємства, а далі, ланцюжком, призведе до підвищення цін на нашу продукцію, і вона стане неконкурентною. Відповідно, ми продамо менше, і отримаємо менше валютної виручки. Тому це несподіване, непрогнозоване і абсолютно нелогічне рішення – ні з погляду економіки, ні з погляду євроінтеграції.

Каленков наголосив: тільки у металургії уніфікація тарифу створить додаткові витрати у розмірі 3 мільярдів щороку. Для всієї промисловості цифри значно більші, і це може поглибити економічну кризу.

«Це дивне рішення, яке багато в чому може добити нашу економіку. Тому у нас є надія, що зараз, побачивши реакцію фактично всієї промисловості, чиновники замисляться і зрозуміють, наскільки це рішення є неправильним, і до яких наслідків може призвести», – каже Каленков.

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Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія металургія Україна втрати підвищення цін

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