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Командувач ВМС розповів, чому росіяни не висадили десант на Одещині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командувач ВМС розповів, чому росіяни не висадили десант на Одещині
Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя
фото: скріншот із відео

Аби десантуватися, противник повинен був мати успіхи на суходолі

У лютому 2022-го року росіяни так і не наважилися на висадити десант в Одеській області. Чому ворог не провів десантну операцію на початку повномасштабного вторгнення, пояснив віцеадмірал, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Морська десантна операція, як правило – це не основний вид операції при повномасштабних бойових діях. Це допоміжна операція на приморському напрямку», – пояснив віцеадмірал.

Аби десантуватися, противник, по-перше, повинен був мати успіхи на суходолі.

«За задумом противника, я так розумію, він повинен бути навіть не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а обійти Одесу з півночі. Зробити таке кільце в Одеській області, і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося – 80 бригада десантно-штурмових військ зупинила десант російських військ під Вознесенськом», – зауважив Неїжпапа.

По-друге, на початку повномасштабної агресії противник вів демонстраційні дії біля наших берегів, сформував повністю угруповання десантних кораблів, які могли висадити десант.

«Повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами – кораблі вогневої підтримки, забезпечення, плюс група ізоляції району яка ізолювала, щоб, як вони вважали, не допустити кораблі НАТО до зони бойових дій, плюс тактична група, яка займалася засуванням «Калібрів» по всій території України», – зазначив віцеадмірал.

Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча вони знали, що воно заміноване, для того, щоб ВМС ЗСУ не перекидали свої підрозділи, війська, які зайняті в протидесантній обороні на той час. Це була 35 бригада морської піхоти, 28 бригада оперативного командування «Південь», щоб ми не забирали ці бригади з приморського напрямку на інший напрямок, готувалися до висадки десанту, тим самим утримували бойові підрозділи, які могли б брати участь на іншому напрямку в бойових діях.

«Вони грали в таку гру демонстраційну. Зроблено, за великим рахунком, за класикою військового мистецтва, яке розроблялося в радянські часи. Це просто читалося – берете книжку, і все написано, як у книжці. Тому що ми навчалися за однією книжкою. Зараз уже все змінилися, за ці два роки і вони не воюють за книжкою, і ми теж не воювали за цією книжкою від самого початку», – наголосив командувач ВМС ЗСУ.

До відома, за словами Неїжпапи, Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. 

Як повідомлялося, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець». Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Також повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.

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Теги: окупанти Україна Олексій Неїжпапа втрати ворог десант росіяни

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