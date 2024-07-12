Глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ

Очільники оборонних відомств провели розмову за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні

Очільник Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим. Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Остіна та Білоусов провели розмову за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

«Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває», – додала вона.

Нагадаємо, 25 червня очільник Пентагону Ллойд Остін вперше провів телефону розмову з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим.

Як повідомлялося, заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Білоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення. Заступник очільника російського МЗС Михайло Галузін заявив, що участь Вірменії в саміті НАТО викликає в Росії великий жаль.