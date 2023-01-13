РФ на днях оголосить мобілізацію. Хоче створити двохмільйонну армію – розвідка

У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації

Кремль планує мобілізувати ще 500 тисяч росіян

Керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Зазначається, що під час першої хвилі мобілізації до збройних сил РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні3.

Крім того, в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

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«За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації».