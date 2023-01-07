Розвідка назвала можливу дату початку додаткової мобілізації в Росії

Мобілізація цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург

До збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до пів мільйона росіян

У Росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію 15 січня. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у коментарі t-online.

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За його словами, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до пів мільйона росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.

До збройних сил потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

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Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво РФ кине усі сили російських окупантів, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні і відкласти свою поразку.