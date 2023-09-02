ЗСУ знищили російський «Купол»: розвідка показала відео

Техніку окупантів українські військові виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом

Українські захисники знищили ворожу техніку «Купол» та «Бук» на Луганщині та оприлюднили відео. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Як зазначається, техніку окупантів українські військові виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

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«30 серпня 2023 року розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників», - йдеться у повідомленні.

Загалом спецпризначенці знищили:

станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

ЗРК «Бук».

Нагадаємо, триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.