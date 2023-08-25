Нічний терор: стало відомо, якими ракетами РФ атакувала Одещину
Наслідки нічого удару по Одещині наразі не повідомляються
У ніч на 25 серпня російські окупанти двічі атакували Одещину ракетами. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Перший раз була здійснена атака на район Чорноморська двома ракетами. «Попередньо, типу Х-35/59. Знищені», – написав Братчук.
Близько 03:44 була повторна атака на Одещину. «На цей раз «Калібрами». Попередньо, все було збито», – повідомив речник Одеської ОВА.
Як повідомлялося, уночі 25 серпня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В Одесі працювали сили ППО.
Крім того, пізно ввечері 24 серпня вибух чули також і жителі Кропивницького, хоча повітряна тривога в цей час у регіоні не оголошувалася.
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