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Нічний терор: стало відомо, якими ракетами РФ атакувала Одещину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: стало відомо, якими ракетами РФ атакувала Одещину
Окупанти атакували Одещину крилатими ракетами
фото ілюстративне

Наслідки нічого удару по Одещині наразі не повідомляються

У ніч на 25 серпня російські окупанти двічі атакували Одещину ракетами. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Перший раз була здійснена атака на район Чорноморська двома ракетами. «Попередньо, типу Х-35/59. Знищені», – написав Братчук.

Близько 03:44 була повторна атака на Одещину. «На цей раз «Калібрами». Попередньо, все було збито», – повідомив речник Одеської ОВА.

Як повідомлялося, уночі 25 серпня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В Одесі працювали сили ППО.

Крім того, пізно ввечері 24 серпня вибух чули також і жителі Кропивницького, хоча повітряна тривога в цей час у регіоні не оголошувалася. 

Теги: Одещина ракета окупанти війна

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