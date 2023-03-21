Кремлівська пропагандистка визнала нікчемність путінських «референдумів»

Про плани дійти до кордонів із Польщею вже воліють і не згадувати: ба більше, Симоньн заявила, що Львів їм не потрібен

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. схоже, загубила методичку з Кремля. Вона раптово визнала, що російські «референдуми» в Херсонській та Запорізькій областях фейкові, а тимчасово окуповані області – це територія України.

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Запроданка Кремля в етері російського телеканалу ТВЦ запропонувала провести у всіх українських областях, зокрема в Херсонській і Запорізькій, чесні і чисті референдуми, тим сам визнавши, що раніше «референдуми» були фікцією.

«Наприклад: проводиться «референдум», заморожуються бойові дії, зупиняються в тій точці, де вони є зараз обома сторонами. І проводяться найчесніший, найчистіший референдум у регіонах України з одним питанням: «За умови закінчення бойових дій ви хочете залишатися у складі України чи Росії?» – сказала пропагандистка.

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При цьому про плани дійти до кордонів із Польщею вже воліють і не згадувати: ба більше, Симоньян заявила, що Львів їм не потрібен.

«У Львові скажуть «Не хочемо». Будь ласка, залишайтеся там – нам і не треба жодного Львова. А що скажуть у Запоріжжі та Херсоні – ми послухаємо», – висловилася Симоньян.

Нагадаємо, у вересні 2022 року російська влада на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей провела «референдуми» про приєднання до Росії.

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Як відомо, Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.

Зауважимо, раніше лялька російської пропаганди розповіла, що президент РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу начебто не відважаться завдати ядерного удару по Києво-Печерській лаврі, адже це – «російська святиня». Пропагандистка не вірить, що у Путіна та Шойгу «підніметься рука» на монастирський комплекс. Також вона розповіла, що її дитинство пройшло в наркоманському гетто, а жила вона в «халупі», де по ній бігали щурі: Симоньян відкрила таємницю, чому їй не вдалося вирости нормальною.