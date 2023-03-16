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Малоосвічені. Суд описав портрет тих, хто робив путінський «референдум» на Херсонщині

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Малоосвічені. Суд описав портрет тих, хто робив путінський «референдум» на Херсонщині
Обвинувачений став фактично бездумним засобом РФ для реалізації незаконних дій на території України, вважає суд
фото ілюстративне з відкритих джерел

Одеський суд дав п’ять років тюрми слюсарю водоканалу Херсона, який працював на окупаційну владу

Малиновський районний суд Одеси визнав винним у колабораційній діяльності слюсаря водоканалу Херсона і призначив п’ять років позбавлення волі з позбавленням права протягом десяти років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади та займатися виборчим процесом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 9 березня.

У вироку сказано, що обвинувачений виконував функції так званого «члена виборчої комісії» під час організації та проведення псевдореферендуму в окупованій Херсонщині восени 2022 року. Зокрема, протягом 23-27 вересня слюсар із російськими солдатами здійснили поквартирний обхід мешканців Дніпровського району Херсона. Обвинувачений видавав людям фейкові бюлетені для голосування. Заповнені папірці чоловік передав «голові дільничної виборчої комісії».

27 вересня 2022 року так звана «ЦВК Херсонської області» за результатами підрахунку 100 відсотків «бюлетенів» визнала незаконний референдум таким, що відбувся. Відповідно до його результатів, 87,05% виборців виявили бажання за входження Херсонської області до складу Росії.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та уклав із прокурором угоду при визнання винуватості.

Крім цього, у вироку головуючий суддя розкрив портрет обвинуваченого. Зокрема, херсонський колаборант неодружений, має середньо-спеціальну освіту. На думку судді, вказаний злочин стався тому, що обвинувачений не розуміє всіх негативних наслідків. Оскільки насилля, яке проявляється у разі не схвалення права на існування нації, вважає суддя, є злочином проти людяності та геноцидом.

«Проведення референдуму у даному випадку, у стислі строки під час ведення агресивної війни рф проти України, очевидно показує слабкість як культурних принципів існуючого політичного устрою рф так і внутрішній страх тоталітарної системи щодо свого існування. Вони не тільки не переконані у своєму успіху, вони взагалі не мають переконання у своєму майбутньому. Проведення референдуму вимагає існування загально демократичного устрою, існування права на вільну думку та висловлювання своєї громадянської позиції. У будь-якому випадку такий плебісцит повинен відбуватись без зброї та страху за наслідки свого волевиявлення. Є очевидним незаконність такого заходу демократії у даному випадку. А дії, які здійснювались керівниками окупаційної влади Херсонської області є злочинними», – сказано у вироку.

Є також очевидним, аналізує суддя, що для участі у проведенні фейкового референдуму, незаконна влада обирала осіб з мінімальною освітою, які не здатні в силу свого обмеженого культурного розвитку, незнання загальних історичних подій, розумно і критично аналізувати ситуацію, яка склалась загалом у державі України.

«Агресивна війна, що розпочата рф проти України показує грубі порушення прав українського народу. Обвинувачений став фактично бездумним засобом рф для реалізації незаконних дій на території України», – переконаний суд.

Суддя додав: попри те, що обвинувачений визнав свою вину і каявся, для його повноцінного виправлення та зміни мислення необхідне покарання у вигляді позбавленні волі.

Суд залишив херсонського колаборанта під вартою до набрання вироку законної сили.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Як відомо, в Україні триває 385-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: війна росія Херсонщина окупація

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Кримінал

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