Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків

У міноборони РФ поки офіційно скасування відстрочки не коментували

У Росії братимуть на війну в Україні батьків із трьома дітьми. Про це повідомила голова комітету Держдуми з питань сім’ї, жінок та дітей Ніна Останіна, передає російська служба «Радіо Свобода».

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Останіна припустила, що скасування пов’язане з тим, що «повертати тих, хто вже перебуває в зоні СВО, дуже важко».

Про скасування норми також заявив військовий комісар Забайкальського краю Юрій Шувалов у розмові з виданням «Чита.Ру». За словами Шувалова, документ від 4 жовтня «скасовано повністю» рішенням 21 грудня.

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Напередодні також стало відомо про відмову у відтермінуванні батькові трьох дітей у Дагестані, повідомляв керівник правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

У міноборони РФ поки офіційно це не коментували.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

До слова, на окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації».