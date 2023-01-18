Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW

Олександра Садова
glavcom.ua
Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW
фото: телеграм-канал «Pravda Gerashchenko»

Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда

Російський диктатор Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть сьогодні, 18 січня, може оголосити в РФ другу хвилю мобілізації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пригадали заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який повідомляв, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда.

«Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня», – пишуть американські аналітики.

Ключові висновки ISW за 17 січня:

  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде виконувати директиву Володимира Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023-26 років з метою розширення звичайних збройних сил Росії, ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.
  • Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, можливо, вже 18 січня.
  • Міноборони Росії намагається підвищити рівень професіоналізму в російських збройних силах і, ймовірно, перевірити і підвищити ефективність своїх командних ланцюгів аж до рівня невеликих підрозділів.
  • Президент Сербії Александр Вучич закликав ПВК «Вагнер» припинити вербування в Сербії.
  • Окупанти продовжували проводити обмежені контратаки поблизу Кремінної, а українські офіційні особи знову припустили, що російські війська, можливо, готуються до вирішального наступу в Луганській області.
  • Російські війська продовжували наступальні дії по всій лінії фронту в Донецькій області.
  • Російський інформаційний простір намагається представити тактичні успіхи росіян навколо Соледара як значущі.
  • Окупанти в Херсонській області продовжують спроби підтримувати своє матеріально-технічне забезпечення на східному березі Дніпра.
  • Російський окупаційний чиновник заявив, що 18 січня Путін зробить "важливу заяву" щодо війни в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про реформування армії в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, що може вплинути на перебіг бойових дій через пів року за умови виконання плану щодо збільшення російських військ.

Читайте також: Конфлікт між міноборони РФ та «Вагнером» набирає обертів – висновок ISW
Теги: мобілізація росія путін окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW
Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW
Вилучення російської мови зі шкільної програми: Латвія готує серйозний план дій
Вилучення російської мови зі шкільної програми: Латвія готує серйозний план дій
Росіяни активно скуповують житло в Туреччині: названо причину
Росіяни активно скуповують житло в Туреччині: названо причину
У Тбілісі триває дводенна панахида за Вахтангом Кікабідзе (фото)
У Тбілісі триває дводенна панахида за Вахтангом Кікабідзе (фото)
У Москві поліція затримала чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці
У Москві поліція затримала чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці
Сьогодні повз Землю пролетить один із найшвидших астероїдів
Сьогодні повз Землю пролетить один із найшвидших астероїдів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля
26K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
12K
Енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла
11K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
11K
У Броварах упав вертоліт. Є загиблі (оновлюється)
9739
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Вчора, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Вчора, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
16 сiчня, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту