Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW

Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда

Російський диктатор Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть сьогодні, 18 січня, може оголосити в РФ другу хвилю мобілізації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики пригадали заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який повідомляв, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда.

«Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня», – пишуть американські аналітики.

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Ключові висновки ISW за 17 січня:

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде виконувати директиву Володимира Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023-26 років з метою розширення звичайних збройних сил Росії, ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.

Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, можливо, вже 18 січня.

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Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про реформування армії в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, що може вплинути на перебіг бойових дій через пів року за умови виконання плану щодо збільшення російських військ.