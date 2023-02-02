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Росія пояснила, чому била по житлових будинках Краматорська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія пояснила, чому била по житлових будинках Краматорська
Внаслідок удару по Краматорську 1 лютого троє людей загинули, двох вдалося врятувати, більше 20 травмовано
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили, що нібито знищили в Краматорську пускові установки М-270 MLRS та М-142 Himars

У Міноборони Росії пояснили ракетний удар по Краматорську на Донеччині «знищенням» реактивних систем залпового вогню. Про це заявив представник відомства Ігор Конашенков під час брифінгу.

«У районі Краматорська знищені пускові установки М-270 MLRS та М-142 Himars», – сказав Конашенков.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря.

Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів. Травми отримала 21 особа, вісьмом знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.

Сьогодні окупанти знову вдарили по місту. Пошкодили 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. Шестеро людей отримали поранення.

До слова, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Теги: росія Донеччина Україна ракета

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