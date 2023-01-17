Повітряні сили пояснили, чому рашисти почали з півночі гатити ракетами по Україні

Є висока ймовірність, що РФ битиме з С-300/С-400 з півночі

Юрій Ігнат запевнив, що Росія відчуває дефіцит балістичних ракет

Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні з півночі зенітні ракетні комплекси. Це пояснюється дефіцитом балістичних ракет у РФ, які не може збивати наша ППО. Таку заяву зробив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Є висока ймовірність цього (що РФ битиме з С-300/С-400 з півночі – «Главком»), бо Росія відчуває дефіцит балістичних ракет, які ми не можемо збивати існуючими засобами ППО. Саме тому Росія розраховувала отримати ці ракети в Ірану і зараз заохочує цю країну до постачань, зокрема за рахунок літаків Су-35», – зазначив Ігнат.

Раніше повідомлялося, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі.

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До слова, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.