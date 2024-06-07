ІПСО за $15 млн: спецслужби Росії готують нову кампанію проти України

Агенти ворожих спецслужб вже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів

За інформацією воєнної розвідки, операція спрямована на дискредитацію військового керівництва України

Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За інформацією ГУР, на реалізацію кампанії проти України росіяни виділили $15 млн. Агенти ворожих спецслужб вже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України й західних держав відповідних матеріалів, зазначили у воєнній розвідці.

Йдеться про низку статей та фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані працівників ГУР, залучених у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки й оборони.

Метою чергової інформаційної атаки РФ є:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та працівників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Нагадаємо, співробітники розвідки США та союзників фіксують збільшення диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні. Серед таких диверсійних операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві. Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Раніше повідомлялося, що Росія готує нові інформаційні вкиди для дискредитації України на липень 2024 року. Росіяни шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Також повідомлялося, у мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.

До слова, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов наголосив, що заяви про імовірний російський слід в Telegram – це вже не припущення, а конкретна низка фактів.