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NYT: Росія організовує диверсії в Європі для зриву військових поставок Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
NYT: Росія організовує диверсії в Європі для зриву військових поставок Україні
Росія прагне уповільнити постачання зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України
фото: delfi.lt

Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї

Співробітники розвідки США та союзників фіксують збільшення диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні. Про це пише New York Times.

Серед таких диверсійних операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві. Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України. За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.

За даними NYT, їхні дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.

Американські та європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.

Зазначається, що однією з характерних рис російської диверсійної кампанії є використання завербованих місцевих жителів європейських країн. Це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.

Раніше у Польщі була ліквідована шпигунська мережа, яка працювала на ФСБ та планувала, зокрема, спустити з рейок потяг з військовим транспортом у Польщі та Україні.

Нагадаємо, європейські спецслужби раніше попередили уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Зокрема, йдеться про вибухи та підпали. 

Як повідомлялося, країни НАТО оприлюднили заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння зростанням зловмисної діяльності з боку РФ на території союзників.

Читайте також: Ексвійськовий РФ і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії – The Insider
Теги: розвідка росія

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