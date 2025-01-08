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Росія відмовилася ремонтувати свої кораблі у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія відмовилася ремонтувати свої кораблі у Криму
Починаючи з 24 лютого 2022 року Сили оборони знищили або пошкодили 25% Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел

Ворог не може ефективно протидіяти українським морським дронам

Окупанти остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів у Криму. Причиною цьому стали успішні українські удари по об'єктах РФ. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме», – каже він.

Речник Військово-морських сил нагадав про знищення малого ракетного корабля «Циклон» у Севастопольській бухті, два удари по підводному човну «Ростов-на-Дону», а також удар по малому ракетному кораблю «Аскольд» у Керчі.

«Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі», – додав Плетенчук.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія може втратити контроль над тимчасово окупованим Кримом, якщо Україна посилить свої наступальні операції у Чорному морі.

Командувач військово-морських сил Естонії Іво Вярк вважає, що у традиційному розумінні морської війни ні Росія, ні Україна не мають домінування в Чорному морі. За словами військового, кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на надмірний ризик.

Як відомо, росіяни поки що не мають ефективної протидії або альтернативи для ураження українських морських дронів.

До слова, українська розвідка вивела з ладу ще один російський корабель – тральник балтійського флоту «Олександр Обухов». 

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Теги: флот РФ ВМС корабель війна Крим окупанти

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