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Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
фото: Офіс президента України

Зеленський вважає, що Альянс міг би діяти на частині, контрольованій Україною

Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями. У такому випадку дія статті 5 Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Фрідман запитав, чи погодиться Україна відмовитися від Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму в обмін на запрошення вступити до НАТО.

«Законодавче запрошення в НАТО робиться Україні. І ми не визнаємо всі інші (окуповані, – «Главком») території України (частиною Росії – «Главком»), але НАТО може діяти на частині, контрольованій Україною. Про це можна домовитися? Я впевнений, що так», – наголосив глава держави.

Зеленський визнав, що це – невеликий успіх для України, «але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни», то він згоден на такий варіант.

Також, за його словами, важливе значення має озброєння України та санкції проти РФ.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. 

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина». 

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: Україна війна Володимир Зеленський НАТО окуповані території

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