Розвідка повідомила, що у РФ немає засобів для протидії українським морським дронам

Росіяни в першу чергу захищаються від тих атак, які вже здійснюються

Єрін наголосив, що противник теж вчиться, готується і недооцінювати його не можна

Росіяни поки що не мають ефективної протидії або альтернативи для ураження українських морських дронів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Євген Єрін в ефірі телемарафону у п'ятницю, третього грудня.

«Противник теж вчиться, противник готується, і недооцінювати противника не можна, але їх засоби протидії – це, як правило, захисту. Вони в першу чергу захищаються від вже тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами. Якось ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів в них поки що немає», – сказав Єрін.

Нагадаємо, 31 грудня воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрону Magura V5. Зазначається, що згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8.

Раніше російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.