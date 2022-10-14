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Росія вивела у Чорне море більше десятка кораблів та катерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море більше десятка кораблів та катерів
фото ілюстративне

Окупанти тримають у Чорному морі 15 «Калібрів»

У Чорному морі чисельність корабельного угрупування ворога складає 14 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Серед них п'ять великих десантних кораблів та три носії крилатих ракет з сумарним залпом до півтора десятки «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Командування закликає українців не наражати себе на зайву небезпеку, дотримуватись правил та алгоритмів дій за сигналами повітряної тривоги, пильнувати інформаційний простір, сповіщати компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію про дію Сил оборони та просувають антиукраїнську пропаганду.

Нагадаємо, триває 233-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Теги: війна росія Україна Чорне море

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