Окупанти атакували Україну ракетами з території Білорусі

Востаннє Україну обстрілювали з території Білорусі у жовтні 2022 року

Російські війська здійснили запуск ракет з території Білорусі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Востаннє Україну обстрілювали з території Білорусі у жовтні 2022 року, росіяни тоді використали дрони, повідомляв посол у Білорусі Ігор Кизим. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 10 березня. З того часу і аж до серпня 2023 року ударів по Україні з території Білорусі не фіксували.

Чому росіяни вперше за багато місяців використали Білорусь для ударів по Україні, пояснив в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко.

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«Зараз ми бачимо, що активність російських військових і «вагнерівців» у Білорусі збільшилась, і провокацій звідти варто очікувати. Ми бачимо, що на сьогодні Білорусь вкотре розглядається Росією як серйозний плацдарм для ескалації проти Заходу, в першу чергу проти Польщі і Литви, і в другу чергу – проти України. Тому ми знову ж таки перед ризиками ракетних і повітряних атак звідти», – пояснив він.

Раніше деякі експерти вважали, що росіяни не завдають ударів по Україні з території Білорусі через позицію Лукашенка. Проте, як запевняє Мусієнко, це не так.

«Атаки з території Білорусі не велися виключно тому, що у російської авіації були інші плани, інші маршрути, тільки через це. Як тільки їм знадобилась реалізація сценарію з Білорусі, а зараз, вочевидь, таких атак може збільшитися, вони почали знову ж таки використовувати повітряний простір Білорусі. Тому, власне кажучи, Лукашенка тут абсолютно ні до чого, він тут в принципі виключно виконавець», – зазначив експерт.

В Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

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Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.