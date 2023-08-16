Здача територій в обмін на членство: чиновник НАТО спробував виправдався за сказане про Україну
Стіан Єнссен: «Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні»
Заклики до України відмовитися від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу були помилкою. Про це заявив начальник Генштабу НАТО Стіан Єнссен, повідомляє VG.
«Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні», – пояснив чиновник.
Він додав, що не повинен був так говорити. «Це була помилка»,– сказав Єнссен.
Нагадаємо, вчора Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація. «Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це», – заявив Єнссен.
Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.
До відома, Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.
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